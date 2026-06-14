Тойота повернула чемпіонство в 24 годинах Ле-Мана після трирічної домінації Феррарі

Екіпаж Тойота під номером 7 здобув перемогу в 24 годинах Ле-Мана 2026 року, випередивши команду БМВ під номером 20.

Японська команда з двома ексгонщиками Формули-1 Камуї Кобаяші та Ніком де Врісом й пілотом Формули-Е Майком Конвеєм стартувала на 14 місці на Toyota GR010 Hybrid.

Перемогою Тойота завершила серію вигравшів команди Феррарі з 2023 року. Тоді італійський колектив повернувся до Ле-Мана після 50-річної перерви. До цього, з 2018 по 2022 рік, Тойота вигравала легендарні перегони п'ять разів поспіль.

Також Конвей та Кобаяші стали чемпіонами Ле-Мана вдруге після їхнього тріумфу в 2021 році. Для нідерландця Ніка де Вріса ця перемога є першою в кар'єрі.

У класі LMP2 перше місце посів екіпаж Inter Europol Competition під номером 43. А в категорії LMGT3 переміг автомобіль Corvette команди TF Sports під номером 33.

Нагадаємо, що в цьогорічних 24 годинах Ле-Мана брав участь старший син Гейба Ньюелла Грей Ньюелл, який виступав за команду Heart of Racing Team у категорії LMGT3. Їхній колектив завершив на 35 місці загально та на третьому в своїй категорії.