Алонсо відреагував на перехід Ньюї до Астон Мартін

Пілот Астон Мартіна Фернандо Алонсо відреагував на прихід до команди інженера Едріана Ньюї.

Його слова цитує сайт Sky Sports.

"Я сказав би, що він наше джерело натхнення. Завдяки його таланту ми всі стали кращими — гонщики, інженери, команда. Нам довелося підняти планку завдяки йому, щоби ми могли змагатися. Сьогодні є неймовірний день для команди. Безперечно, у нас команда майбутнього. Для мене це неймовірна нагода попрацювати з Едріаном, а у таких людей можна навчитися дуже багато чого", — сказав Алонсо.

Зазначимо, що деталі контракту між Ньюї та Астон Мартін наразі невідомі, але, раніше повідомлялося, що Ньюї підпише п'ятирічний контракт на суму до 30 мільйонів фунтів на рік, включаючи бонуси та доповнення.

65-річний фахівець почне працювати з командою з 1 березня 2025 року. Він буде керуючим технічним партнером, та займатиметься побудовою боліда на 2026 рік.

Нагадаємо, британець домовився про припинення співпраці з Ред Булл на початку 2025 року. Він допоміг "червоним бикам" завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поул.