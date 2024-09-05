Ньюї буде отримувати восьмизначну зарплату в Астон Мартін
Едріан Ньюї
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Інженер Едріан Ньюі остаточно погодив умови переходу до команди Астон Мартін.
Про це пише Sky Sports.
Сторони готові до багаторічної співпраці. Едріан за сезон буде отримувати зарплату у розмірі 26 млн доларів.
Як повідомлялося раніше, Ньюі офіційно розпочне роботу в Астон Мартін з березня 2025 року.
Нагадаємо, Ньюї допоміг команді Ред Булл завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поул.
Зазначимо, що Едріан проєктував чемпіонські боліди Ред Булл (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямс (1992-1997) і Макларен (1998).