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Ньюї буде отримувати восьмизначну зарплату в Астон Мартін

Руслан Травкін — 5 вересня, 20:33
Ньюї буде отримувати восьмизначну зарплату в Астон Мартін
Едріан Ньюї
Getty images

Інженер Едріан Ньюі остаточно погодив умови переходу до команди Астон Мартін.

Про це пише Sky Sports.

Сторони готові до багаторічної співпраці. Едріан за сезон буде отримувати зарплату у розмірі 26 млн доларів.

Як повідомлялося раніше, Ньюі офіційно розпочне роботу в Астон Мартін з березня 2025 року.

Нагадаємо, Ньюї допоміг команді Ред Булл завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поул.

Зазначимо, що Едріан проєктував чемпіонські боліди Ред Булл (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямс (1992-1997) і Макларен (1998).

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