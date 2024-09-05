Стало відомо куди може перейти Ньюї після відходу з Ред Булл

Головний інженер команди Формули-1 Ред Булл Едріан Ньюї може перейти в Астон Мартін.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, після оголошення Ред Булл про його відхід у 2025 році до фахівця зверталися представники Феррарі та Астон Мартін. Раніше він сам заявив, що хотів би попрацювати з Льоїсом Гамільтоном і Фернандо Алонсо. Джерело зазначає, що варіант із переходом в Астон Мартін — найімовірніший.

У 2022 році вони підписали Дена Феллоуза з Ред Булл, який був ключовою фігурою у розробці болідів, з якими Себастьян Феттель 4 рази здобував титул чемпіона Формули-1. Отже, Ньюї може возз'єднатися зі своїм старим колегою.

Минулого сезону команда 8 раз фінішувала на подіумі, тоді як у сезоні-2024 найкращим результатом за 16 етапів є п'яте місце Фернандо Алонсо на Гран-прі Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Ньюї допоміг "червоним бикам" завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поул.

Зазначимо, що Едріан проєктував чемпіонські боліди Ред Булл (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямс (1992-1997) і Макларен (1998).