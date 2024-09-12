Легендарний ведучий Top Gear оцінив прихід Ньюї в Астон Мартін

Відомий британський шоумен Джеремі Кларксон, найбільш відомий у якості ведучого програми Top Gear, дав оцінку переходу Едріана Ньюї в Астон Мартін.

Його слова цитує Crash.net.

"Едріан дуже гарний у своїй справі, а Астон Мартін, як здається, просто безмежні фінансові можливості.

Отже, я думаю, Астон Мартін стане силою, з якою доведеться рахуватися", – розповів Кларксон.

Зазначимо, що деталі контракту між Ньюї та Астон Мартін наразі невідомі, але, раніше повідомлялося, що Ньюї підпише п'ятирічний контракт на суму до 30 мільйонів фунтів на рік, включаючи бонуси та доповнення.

65-річний фахівець почне працювати з командою з 1 березня 2025 року. Він буде керуючим технічним партнером, та займатиметься побудовою боліда на 2026 рік.

Нагадаємо, британець домовився про припинення співпраці з Ред Булл на початку 2025 року. Він допоміг "червоним бикам" завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поул.