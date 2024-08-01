Альпін очолив другий наймолодший керівник в історії Формули-1

Британець Олівер Оукс став новим керівником команди Формули-1 Альпін.

Про це повідомила пресслужба французької команди.

36-річний фахівець очолить команду після завершення літньої перерви та підпорядковуватиметься безпосередньо виконавчому директору Renault Group Луці де Мео.

"Я надзвичайно вдячний Луці де Мео та Флавіо Бріаторе за цю можливість повернути команду BWT Alpine F1 до конкурентоспроможності. Команда складається з талановитих людей і відмінних ресурсів, і я впевнений, що разом ми зможемо багато чого досягти протягом сезону, що залишився, і в перспективі. Я з нетерпінням чекаю початку роботи після літньої перерви", — сказав Оукс.

Welcome Oli 👋​



We’re delighted to announce Oliver Oakes as our new Team Principal. — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 31, 2024

Олівер стане другим наймолодшим керівником команди в історії "Королівських перегонів".

Зазначимо, що Оукс має досвід керівництва гоночними колективами. У 2015-му він створив команду Hitech Grand Prix, що виступає у Формулі 2 і Формулі 3. В юності Оукс професійно займався автоспортом, а у 2005-му ставав чемпіоном світу з картингу.