Радість перед екраном: донька Хюлькенберга шаленіла від першого подіуму батька у Формулі-1

На Гран-прі Великої Британії, що відбувся 6 липня, емоції переповнювали не лише трасу Сільверстоуна, а й домівку родини Хюлькенбергів.

Поки Ландо Норріс святкував перемогу, а Оскар Піастрі піднімався на подіум поруч, справжня сенсація сталася у таборі Sauber Ніко Хюлькенберг вперше за 239 гонок у Формулі-1 нарешті фінішував у топ-3!

Це історичне досягнення викликало хвилю радості в усьому автоспортивному світі, але особливо зворушливий момент стався за кадром: донька Ніко, переглядаючи гонку по телевізору, не змогла стримати емоцій.

Дівчинка щиро кричала від радості, побачивши, як її тато вперше піднявся на подіум.

Зазначимо, Хюлькенберг, заробивши одразу 15 очок за один заїзд, піднявся на дев'яте місце особистого заліку пілотів, а Заубер – на шосте в Кубку конструкторів.

Німецький пілот отримає шанс знову піднятися на подіум тільки за три тижні. Наприкінці липня у Спа-Франкоршам відбудеться Гран-прі Бельгії.