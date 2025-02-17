Пощастило вибратися живим: пілот NASCAR потрапив до серйозної аварії на Дайтоні 500

Минулої ночі у Флориді стартував сезон в серії NASCAR відомою гонкою Дайтона 500, під час якої гонщик Раян Пріс опинився в епіцентрі аварії.

Про це повідомляє Motorsport.

За п'ять кіл до фінішу одного з лідерів заїзду Крістофера Белла розгорнуло, через що він зачепився за стіну, втрачаючи позиції. В результаті контакту зі стіною він влетів у Раяна Пріса, який посідав дванадцяте місце.

Через те, що вона була блокована суперником з лівої сторони, після удару машиною Белла машина Пріса взлетіла вгору, перекинулася на дах та влетіла в стіну.

На щастя, 34-річний американець зміг вибратися з розбитого боліду самостійно.

"Я не знаю, чи це дифузор, чи щось інше робить ці машини схожими на аркуш фанери, коли ви гоняєтесь у вітряний день. Але коли машина поїхала і стало дуже тихо, все, про що я думав – це моя дочка. Мені пощастило піти звідти, але ми підбираємося дуже близько до тих, хто не може цього зробити. Дуже вдячний, але так, це відстій. Все сталося дуже швидко. Дуже прикро, коли ти закінчуєш свій день ось так", – сказав Пріс після того, як його виписали з польового реабілітаційного центру.

Нагадаємо, що за кілька днів до старту сезону в NASCAR відомий репер Пітбуль оголосив про те, що він залишив команду Trackhouse Racing, співвласником якої він був з 2021 року.

Раніше стало відомо, що президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм мріє про те, щоб у Формулі-1 з'явилася дванадцята команда.