Берман: Гамільтон один із найкращих пілотів у Формулі-1

19-річний гонщик Формули-2 Олівер Берман вважає Льюїса Гамільтона одним із найкращих пілотів Формули-1.

Його слова передає Sky Sports.

"Думаю, Льюїс принесе команді багато досвіду. Він семиразовий чемпіон світу, мало хто може похвалитися таким результатом. Він принесе в команду хороший менталітет, менталітет переможця. Він один з найкращих у Формулі-1. Це чудово, що він може трохи поділитися зі мною своїм досвідом", — сказав Берман.

Нагадаємо, у цьому сезоні Берман виступає за команду Ф-2 Prema Racing. Нещодавно команда Формули-1 Хаас підписала з британцем контракт починаючи з 2025 року.

Також Олівер виконує роль резервного гонщика Феррарі. У березні цього року дебютував у Ф-1 на Гран-прі Саудівської Аравії, замінивши Карлоса Сайнса, і став третім наймолодшим пілотом в історії Королівських перегонів. Олівер зумів заробити очки, посівши 7 місце у гонці.