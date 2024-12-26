Бондарев: Багато людей вважають, що академія Вільямс – це якийсь навчальний заклад, але це не так

Олександр Бондарев, пілот академії команди Формули-1 Вільямс, поділився подробицями його співпраці з британським колективом.

Про це український гонщик розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Багато людей вважають, що академія Вільямс – це якийсь навчальний заклад, але це не так. Ми активно працюємо з інженерами на симуляторі, а також з тренерами над фізичною підготовкою, з психологом. Все це є частиною підготовки до наступного сезону в Формулі-4", – заявив Олександр.

Читайте також : Мерседес розкрив дві причини провалу Гамільтона у сезоні-2024

Бондарев поділився, що він контактує з людьми, які працюють з пілотами "королеви автоспорту".

"У мене дуже хороший контакт з Вільямс. Вони запросили мене до своєї академії після того, як я гарно виступив у 2023 році. У Вільямс я працюю з багатьма людьми, і багато з них це ті ж самі люди, які працюють вже з бойовими пілотами – з Алексом Албоном та Франко Колапінто. Тому весь досвід, який вони мені дають є дуже цінним".

Українець також розкрив ім'я свого менеджера та розповів про те, наскільки його мама залучена до його кар'єри.

"Мого менеджера звати Кріс Гарфілд, він мені допомагає з усім. Саме він сприяв моїй появі у Вільямс. Також є людина, яка займається моїми соцмережами. Мама дуже допомагає, вона на всі перегони й тести їздить зі мною. Вона включена в усі процеси".

Раніше Олександр Бондарев розкрив деталі, які розрізнюють картинг та Формулу-4, у якій він дебютував наприкінці минулого сезону.