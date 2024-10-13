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Антонеллі назвав улюбленого гонщика Формули-1

Руслан Травкін — 13 жовтня, 10:46
Антонеллі назвав улюбленого гонщика Формули-1
Андреа Кімі Антонеллі
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Молодий італійський гонщик Андреа Кімі Антонеллі, який наступного сезону буде пілотом Мерседеса, зізнався, що у дитинстві був фанатом Феррарі та Себастьяна Феттеля.

Його слова цитує Sky Sport Italia.

"Я вболівав за "червоних", але тепер, звичайно, думаю лише про Мерседес.

У дитинстві я був фанатом Феррарі, і мені дуже подобався Себастьян Феттель. Мабуть, удома десь залишився чашка з його зображенням", – розповів італієць.

Нагадаємо, з 2025 року 18-річний юніор німецької команди займе кокпіт Льюїса Гамільтона, який переходить до Феррарі, і стане напарником Джорджа Расселла.

На Гран-прі Італії в Монці Антонеллі дебютував на практиці за Мерседес і розбив болід.

Мерседес Формула 1 Феррарі Кімі Антонеллі

Мерседес

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