Антонеллі назвав улюбленого гонщика Формули-1

Молодий італійський гонщик Андреа Кімі Антонеллі, який наступного сезону буде пілотом Мерседеса, зізнався, що у дитинстві був фанатом Феррарі та Себастьяна Феттеля.

Його слова цитує Sky Sport Italia.

"Я вболівав за "червоних", але тепер, звичайно, думаю лише про Мерседес. У дитинстві я був фанатом Феррарі, і мені дуже подобався Себастьян Феттель. Мабуть, удома десь залишився чашка з його зображенням", – розповів італієць.

Нагадаємо, з 2025 року 18-річний юніор німецької команди займе кокпіт Льюїса Гамільтона, який переходить до Феррарі, і стане напарником Джорджа Расселла.

На Гран-прі Італії в Монці Антонеллі дебютував на практиці за Мерседес і розбив болід.