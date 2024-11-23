Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Лас-Вегаса

Пілот Мерседес Джордж Рассел завоював поул-позишн на 22-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Лас-Вегаса. Ця перемога у кваліфікації стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.

Британському гонщику вдалося продемонструвати коло швидше за Карлоса Сайнса-молодшого з Феррарі та П'єра Гаслі з Альпін.

Результати кваліфікації Гран-прі Лас-Вегаса

Гонка на вуличній трасі Лас-Вегаса відбудеться завтра, 24 листопада, о 8:00 за київським часом.

Протягом цього вікенду може визначитися новий чемпіон світу. Ферстаппен майже гарантував собі 4 титул поспіль, конкуренцію йому складе гонщик Макларен Ландо Норріс. З усіма можливими варіантами розвитку чемпіонської гонки ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Пряму трансляцію Гран-прі Лас-Вегаса в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Зауважимо, що ГП, яке відбудеться в "місті гріхів", стане другим в історії. Перше пройшло 18 листопада 2023 року, а перемогу на ньому здобув 3-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен, який виступає за команду Ред Булл.