Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Лас-Вегаса

Станіслав Лисак — 23 листопада 2024, 09:25
Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Лас-Вегаса
Getty Images

Пілот Мерседес Джордж Рассел завоював поул-позишн на 22-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Лас-Вегаса. Ця перемога у кваліфікації стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.

Британському гонщику вдалося продемонструвати коло швидше за Карлоса Сайнса-молодшого з Феррарі та П'єра Гаслі з Альпін.

Результати кваліфікації Гран-прі Лас-Вегаса

Гонка на вуличній трасі Лас-Вегаса відбудеться завтра, 24 листопада, о 8:00 за київським часом.

Протягом цього вікенду може визначитися новий чемпіон світу. Ферстаппен майже гарантував собі 4 титул поспіль, конкуренцію йому складе гонщик Макларен Ландо Норріс. З усіма можливими варіантами розвитку чемпіонської гонки ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Пряму трансляцію Гран-прі Лас-Вегаса в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Зауважимо, що ГП, яке відбудеться в "місті гріхів", стане другим в історії. Перше пройшло 18 листопада 2023 року, а перемогу на ньому здобув 3-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен, який виступає за команду Ред Булл.

Мерседес Формула 1 Джордж Расселл Гран-прі Лас-Вегаса

Формула 1

Гамільтон: Мені хотілося покинути Мерседес після Гран-прі Бразилії
Батько Ферстаппена назвав фактор, який стомлює гонщиків Формули-1
Вирішальна битва за чемпіонство: розклад Гран-прі Лас-Вегаса
Охолоджуючий комплект для пілотів та зміни на стартовій решітці: результати засідання комісії Формули 1
Формула-1 домовилася з культовим Гран-прі про продовження співпраці до 2031 року

Останні новини