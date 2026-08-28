Син Райкконена незабаром вступить у гоночну академію

11-річний син легендарного пілота Формули-1 Кімі Райкконена, Робін, вже цього року може вступити в гоночну академію.

Цю інформацію сайту OneStopStrategy.com повідомив Джино Розато – хрещений батько Робіна та близький друг сім'ї Райкконенів, який наразі працює консультантом Ред Булла.

При цьому Розато ухилився від відповіді на запитання про те, чи буде це академія Феррарі:

"Це сюрприз. Сподіваюся, цього року ми оголосимо про важливі новини щодо цього".

Робін Райкконен уже демонструє успіхи в картингу, проте його батьки не форсують гоночну кар'єру хлопця:

"Кімі дуже реалістичний. Він не буде божевільним батьком, який каже: "Мій син — наступний Сенна". Якщо в якийсь момент Кімі побачить, що Робін втрачає інтерес або результати не покращуються, думаю, він не продовжуватиме", – додав Розато.

Нагадаємо, Кімі Райкконен виступав у Формулі-1 з 2001 до 2021 року. В 2007 році став чемпіоном світу.

Нагадаємо, напередодні Альпін продовжила контракт із Франко Колапінто.