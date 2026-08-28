Син Райкконена незабаром вступить у гоночну академію
Кімі та Робін Райкконен
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11-річний син легендарного пілота Формули-1 Кімі Райкконена, Робін, вже цього року може вступити в гоночну академію.
Цю інформацію сайту OneStopStrategy.com повідомив Джино Розато – хрещений батько Робіна та близький друг сім'ї Райкконенів, який наразі працює консультантом Ред Булла.
При цьому Розато ухилився від відповіді на запитання про те, чи буде це академія Феррарі:
"Це сюрприз. Сподіваюся, цього року ми оголосимо про важливі новини щодо цього".
Робін Райкконен уже демонструє успіхи в картингу, проте його батьки не форсують гоночну кар'єру хлопця:
"Кімі дуже реалістичний. Він не буде божевільним батьком, який каже: "Мій син — наступний Сенна". Якщо в якийсь момент Кімі побачить, що Робін втрачає інтерес або результати не покращуються, думаю, він не продовжуватиме", – додав Розато.
Нагадаємо, Кімі Райкконен виступав у Формулі-1 з 2001 до 2021 року. В 2007 році став чемпіоном світу.
Нагадаємо, напередодні Альпін продовжила контракт із Франко Колапінто.