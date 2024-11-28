Це було перебільшення: Леклер сумнівається у словах Ферстаппена про чемпіонство з Макларен та Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер сумнівається, що Макс Ферстаппен став би чемпіоном світу не тільки за кермом боліда Ред Булл, а й за кермом болідів Макларен та Скудерії.

Слова монегаска наводить Motorsport.

Нещодавно чотириразовий чемпіон світу висловив думку, що разом з Макларен він ще швидше виграв би чемпіонат, а у складі Феррарі це відбулося б приблизно так само, як з "биками". Але Леклер вважає, що то було перебільшення з боку нідерландця.

"Я думаю, що дуже важко сказати щось подібне, не знаючи, який насправді болід. Він неймовірний пілот, без сумніву. Незалежно від того, зробив би він це чи ні з Феррарі у 2024 році, я не знаю, що там у Ред Булл та у Макларен, а він не знає, як справи у Феррарі. Тож, можливо, сказати щось подібне – це трохи перебільшення", – вважає Леклер.

Наразі Шарль Леклер займає третє місце в особистому заліку, відстаючи на 21 очко від Ландо Норріса, який йде другим.

У той же час Феррарі програє 24 бали Макларену, який лідирує у Кубку конструкторів. Британська команда може достроково виграти чемпіонат за підсумками вікенду в Катарі.