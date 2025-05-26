Дуже легко маніпулювати, – Сайнс розкритикував нове правило Гран-прі Монако

Пілот Вільямса Карлос Сайнс не в захваті від нововведення Формули-1 з двома обов'язковими піт-стопами на Гран-прі Монако.

Слова 30-річного іспанця наводить ESPN.

Під час гонки в Монте-Карло, яку виграв Ландо Норріс з Макларена, всі гонщики були зобов'язані зробити дві зупинки. Таким чином керівництво Ф-1 хотіло зробити Гран-прі більш цікавим та непередбачуваним.

Однак все пішло не за планом. Сайнс в парі з Алексом Албоном реалізував командну стратегію проти Мерседесів: один пілот загальмовує суперників, щоб напарник зміг відірватися та зробити безкоштовні зупинки, не втративши позицію.

"Я думаю, що спорт повинен шукати шлях, коли маніпулювання результатом гонки за допомогою темпу не повинно бути дозволено, коли це настільки очевидно, як це було сьогодні. Зрештою, ти їдеш на дві-три секунди повільніше, ніж може їхати машина. Ти маніпулюєш гонкою і трохи маніпулюєш результатом. В Монако це дуже легко зробити. На інших трасах, з DRS і прямими, ви не можете цього зробити. Але сьогодні це було дуже легко зробити, для всіх", – сказав Карлос.

Іспанський гонщик розповів, що цю ж тактику проти них застосували Ліам Лоусон та Ісак Хаджар з Рейсін Буллз.

"На деяких етапах гонки ми відставали від темпу на чотири секунди. Ми стали жертвами спочатку Лоусона, який втратив 40 секунд, потім Ісака, який зробив два піт-стопи та залишився попереду нас. Ми стали жертвами цієї ситуації, нам довелося, врешті-решт, зробити те ж саме, що зробив Лоусон, щоб переконатися, що ми фінішуємо в очках обома болідами".

Під час гонки не витримали нерви у Джорджа Расселла, який вирішив піти на свідоме порушення, зрізавши поворот. Проте він отримав не 5 секунд штрафу, на які очікував, а проїзд по піт-лейн.

На думку Сайнса, гонщики не мають маніпулювати результатами заїзду, як це було в 2008 році в Сінгапурі із сумннозвісним Крешгейтом імені Фернандо Алонсо та Нельсона Піке-молодшого.

"Я повністю розумію, чому він це зробив, тому що я сам ледь не зробив так. Я не думаю, що дух спорту повинен полягати в тому, щоб маніпулювати результатами гонки. Я пам'ятаю, що в минулому за таке були величезні штрафи".

Нагадаємо, що своє розчарування новими правилами Гран-прі Монако висловив Макс Ферстаппен, який фінішував четвертим.

Раніше стало відомо, що призери Гран-прі Монако Ландо Норріс, Шарль Леклер та Оскар Піастрі не мають бажання брати участі в Інді-500, яка може допомогти їм стати володарями Потрійної корони автоспорту.