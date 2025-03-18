Гамільтон став другим найгіршим дебютантом Феррарі в 21 столітті

Дебют Льюъса Гамільтона за Феррарі на Гран-прі Австралії був далеко не успішним і це підтверджує історія.

На першому етапі сезону-2025, який проходив у Мельбурні, 40-річний новачок Скудерії фінішував на десятому місці. Це стало другим найгіршим результатом серед усіх гонщиків, які дебютували за італійську стайню у 21 столітті.

Гірший результат за семиразового чемпіона світу видав тільки Лука Бадоер в 2009 році, фінішувавши на 17 місці в Гран-прі Європи. Тоді італієць на два етапи замінив травмованого Феліпе Массу. Але через незадовільні виступи його самого замінили на Джанкарло Фізікеллу. Експілот Рено, до слова, виступив не набагато краще за свого земляка, а в своїй дебютній гонці за Феррарі він приїхав дев'ятим.

Варто зазначити, що зі всього списку тільки два гонщики змогли перемогти в своїх перших Гран-прі у складі Скудерії: Кімі Райкконен (2007) та Фернандо Алонсо (2010). І тільки "Айсмен" після цього зміг стати чемпіоном – останній титул чемпіона світу для Феррарі на даний момент.

Дебюти пілотів за Феррарі в 21 столітті

Феліпе Масса (2006 рік) – 9 місце;

Кімі Райкконен (2007) – 1 місце;

Лука Бадоер (2009) – 17 місце;

Джанкарло Фізікелла (2009) – 9 місце;

Фернандо Алонсо (2010) – 1 місце;

Себастьян Феттель (2015) – 3 місце;

Шарль Леклер (2019) – 5 місце;

Карлос Сайнс (2021) – 8 місце;

Олівер Берман (2024) – 7 місце;

Льюїс Гамільтон (2025) – 10 місце.

Раніше колишній пілот Феррарі Фернандо Алонсо прокоментував свою аварію в Гран-прі Австралії, де він претендував на очки.

До того ж нагадаємо, що підопічний дворазового чемпіона світу, який дебютував у Формулі-1 в Мельбурні, втратить три місця на старті Гран-прі Китаю через штраф.