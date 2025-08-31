Піастрі отримав подарунок долі, ще один складний день для Феррарі: підсумки етапу Формули-1 в Нідерландах

Ніхто при здоровому глузді не скаже, що очікування не було того варте. Формула-1 повернулася через чотири тижні після Гран-прі Угорщини і відразу ж подарувала непередбачуваний Гран-прі Нідерландів.

Так, спочатку перегони в Зандворті не налаштовували нас на те, що буде якась особлива боротьба на трасі, враховуючи погодні умови. Але самі гонщики та їхня техніка зробили все можливе, щоб нас розважити.

Нова команда, старі обличчя

Мало хто очікував цього так рано, але перед стартом етапу в Нідерландах Каділлак оголосив склад пілотів на свій дебютний сезон у Формулі-1.

Незважаючи на всі чутки, які супроводжували цю тему весь рік, деякі фанати все ще очікували побачити або повністю нових гонщиків, або комбінацію досвідченого пілота з новачком.

Однак американці вирішили зіграти безпечно, а тому на стартовій решітці у 2026 році ми знову побачимо двох найкращих "Вторікелл" останніх десяти років Валттері Боттаса та Серхіо Переса.

Cadillac next year pic.twitter.com/Sdktlgbph7 — F1 TROLL (@f1trollofficial) August 26, 2025

Хтось, як Макс Ферстаппен, був радий цій новині, хтось виявився розчарований. Нам же залишається тільки чекати наступного сезону, щоб подивитися, що цей дует зможе показати через рік "відпустки".

Ред Булл не виправив проблеми за літо

Команди використовують літню перерву у Формулі-1 для того, щоб знайти спосіб зробити свій болід кращим або виправивши недоліки, або максимізувавши його сильні сторони. Ред Булл не зробив ні того, ні іншого.

"Бики" все ще перебувають у певній турбулентності після звільнення Крістіана Хорнера, і Ферстаппен розуміє, що цей перехідний період не може не зайняти якийсь час. Однак після першої ж п'ятниці Макс заявив, що машина має все ті ж проблеми, що й раніше, тож сподіватися на позитив не доводиться.

Попри весь свій скептицизм, нідерландець зумів затягнути Ред Булл спершу на третє місце у кваліфікації, після чого на друге місце у гонці (не без допомоги обставин). До того ж, Макс відзначився одним з найкрасивіших обгонів дня. Ось тільки гоночний темп Ферстаппена демонстрував неможливість Ред Булл хоч якось конкурувати з Маклареном на дистанції.

replay of the start



Max is INSANEpic.twitter.com/SiWjNRuiDN — Verstappen News (@verstappenews) August 31, 2025

Австрійська команда навряд чи встигне виправити свої проблеми, та й навряд чи вона взагалі буде цим займатися. Для неї цей сезон за великим рахунком вже закінчено, і вона готується до нового зі зміненим регламентом. А там хто знає, як усе піде.

Чемпіонство ціною в двигун?

Те, що сталося на останніх колах Гран-прі Нідерландів, могло нагадати сезон 2016 року, коли на боліді Льюїса Гамільтона згорів двигун у Малайзії, що згодом дозволило Ніко Росбергу виграти титул чемпіона світу.

Але після того епізоду у Гамільтона залишалося лише п'ять Гран-прі, щоб спробувати вирвати титул із рук напарника. У нашому ж випадку залишається ще цілих дев'ять етапів, на трьох із яких до того ж відбуватимуться спринтерські гонки. Тож у 2025 році чемпіонська інтрига більш жива.

При цьому цей розклад ніяк не допоможе Ландо Норрісу почуватися краще після того, як він дозволив Оскару Піастрі накинути 25 очок поверх тих 9, на які австралієць випереджав свого напарника в особистому заліку.

Agony for Norris, and potentially a pivotal moment in the 2025 drivers' title race#F1 #DutchGP pic.twitter.com/EdZLHYvlHA — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

До Піастрі жодних запитань, він провів ледь не ідеальний вікенд (якщо опустити всі три практики, в яких він поступився Норрісу). Оскар із рекордом треку виграв кваліфікацію, фінішував першим у гонці, пролідирувавши від старту до фінішу, та встановив найшвидше коло.

А згорілий мотор на боліді Ландо за 8 кіл до фінішу став справжнісіньким подарунком долі. Навряд чи Піастрі буде сильно радий, якщо саме ця подія стане ключовою в гонцы за титул – Оскару напевно хочеться стати чемпіоном, перемігши напарника в рівній боротьбі на трасі, а не за рахунок надійності техніки.

Lando's DNF was an inside job pic.twitter.com/Uo1yR8NYI8 — F1 TROLL (@f1trollofficial) August 31, 2025

Пригоди італійців у Нідерландах

Етап у Зандворті став якимось проклятим для Феррарі. Усе почалося з п'ятниці, коли Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон опинилися поза Топ-10 першої практики. Надалі ситуація трохи покращилася, але не кардинально.

Ніхто з пілотів Скудерії не зміг поборотися за поул, Леклер та Гамільтон були змушені стартувати шостим та сьомим відповідно, пропустивши вперед не лише дует Макларена, Ферстаппена та Джорджа Расселла, а ще й Ісака Хаджара.

Леклер із самого ж старту гонки включився в боротьбу і пройшов Расселла, Гамільтон же застряг за колишнім напарником. У якийсь момент Льюїс запропонував команді влаштувати андеркат, щоб спробувати пройти суперників за рахунок стратегії. Але замість андеркату семиразовий чемпіон отримав схід з дистанції, причому з власної вини.

Але він був не єдиний, хто постраждав від цього. Хем організував аварію одразу після того, як у боксах побував Леклер – максимально незручний момент. Якби аварія трапилася трохи раніше або команда зачекала з піт-стопом Шарля, то монегаск, як і його суперники, отримав би відносно безкоштовну зупинку. А так – типове везіння італійців.

Здавалося б, куди вже гірше. Як виявилося, було куди.

Спершу Леклер знову увімкнув свій агресивний бік, пішовши у сміливу атаку на Расселла, яка призвела до контакту, проходу Шарля та пошкоджень на боліді Джорджа, через які британець втратив темп. І поки судді розглядали цей інцидент, на трасі стався наступний.

LAP 32/72



Full commitment from Charles! 😵



Leclerc banging wheels with Russell in the battle for P5! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/fEjfutxW5j — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

На виході зі свого другого піт-стопу Леклер став жертвою Андреа Кімі Антонеллі, який відправив пілота Феррарі у загородження, а згодом – у пішу подорож пагорбами автодрому. Символічно, що Хемілтон і Леклер зійшли з дистанції в одному й тому ж повороті.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Після Гран-прі Андреа зайшов до моторхоуму Скудерії, щоб вибачитися (і попросити не відбирати італійське громадянство), але що можуть дати ці вибачення, якщо своєю вендетою за напарника Антонеллі допоміг "срібним стрілам" відіграти 12 очок у Феррарі в Кубку конструкторів?

Хаджар напрацював на прокляте місце другого пілота Ред Булл

Найпозитивнішим моментом минулих перегонів, звичайно ж, став дебютний подіум Ісака Хаджара у Формулі-1.

Пілот Рейсін Буллз примудрився встановити четвертий час у кваліфікації. Але що більш дивовижно, впродовж усього Гран-прі Нідерландів 20-літній француз дуже успішно оборонявся і від Леклера, і від Расселла. А подальше сходження Норріса дозволило йому і зовсім стати третім.

Ісаку дуже був потрібен хороший результат після серії з п'яти невдалих гонок. Але в Зандворті Хаджар перевершив усілякі очікування.

На тлі провалів Ліама Лоусона і Юкі Цуноди Ісак напевно піднявся в котируваннях Ред Булл на право стати напарником Ферстаппена наступного року. Але, з огляду на всі складнощі, які з цим пов'язані, одразу ж згадуються слова самого Хаджара про те, що він ще не готовий до "проклятого" місця в Ред Булл. І під час пресконференції після гонки його як раз запитали про це.

Max and Isack were asked about potentially becoming teammates



Max: "Terrible! I'm joking."



Isack: "I dont want to be next to Max, I don't like him. Thats it."



😭pic.twitter.com/G2ptK2EYYb — Verstappen News (@verstappenews) August 31, 2025

До речі, Ісак пішов по стопах Ландо Норріса: під час святкування з командою Хаджар зламав свій трофей за третє місце.

Боротьба за п'яте місце КК одним рядком

Механіки Астон Мартіна ненавидять Стролла

У п'ятницю Ленс розбив болід під час практики. Що потрібно зробити, щоб заслужити визнання механіків своєї команди? Правильно, знову розбити болід, але тепер під час кваліфікації. І все ж, попри це, завдяки стратегії та подіям на трасі Стролл примудрився фінішувати сьомим, одразу перед Фернандо Алонсо.

Албон продовжує тягнути Вільямс

Поки Карлос Сайнс часом шкодує про свій вибір, Алекс Албон робить те, що вимагається від лідера середняка – стабільно набирати очки. Завдяки сходу Норріса та двох Феррарі Алекс заїхав до Топ-5, принісши команді з Гроу одразу 10 очок.

Як Хаас це робить?

Доля – жорстока штука, але тільки якщо твоя команда не називається Хаас. Олівер Берман та Естебан Окон повністю провалили кваліфікацію, і перший відрізок Гран-прі не обіцяв їм нічого хорошого. Але за рахунок максимального відтягування першої зупинки та аварії Хемілтона вони проскочили вперед по пелотону і двома болідами фінішували в очках.

Альпін був за крок від очка, Заубер – головний невдаха

Поки суперники продовжили набирати очки, Альпін у статусі головного аутсайдера чемпіонату залишився не при справах. Причому максимально прикро: Франко Колапінто приїхав до фінішу 11-м, за 0,5 секунди від Естебана Окона. А ось у лідера французького колективу день не задався – П'єр Гаслі фінішував останнім.

З огляду на форму, яку команда демонструвала на попередніх етапах, головним розчаруванням став, звісно ж, Заубер. У псоледніх шести гонках Ніко Хюлькенберг і Габріедб Бортолето сім разів фінішували в очках, зокрема й перший подіум Халка, що став ледь не легендарним, у Британії. Але в Нідерландах щось пішло не так.

Сайнс і 10 секунд штрафу

Саморобна аварія Льюїса Хемілтона призвела до рестарту перегонів на 27-му колі, де сталося зіткнення двох болідів.

Це Карлос Сайнс вирішив піти в атаку на Ліама Лоусона. І як це часто буває в подібних ситуаціях, не обійшлося без контакту. Прокол отримали обидва гонщики, а в іспанця до того ж було зламане переднє антикрило. На той момент здавалося, що для обох пілотів ця гонка вже закінчена, навіть якщо вони зможуть її продовжити.

На думку Карлоса, було очевидно, що "тупий" Лоусон діяв не за правилами, а тому новозеландець має отримати штраф за їхнє зіткнення.

Але яким було здивування іспанця, коли гоночний інженер вийшов із ним на зв'язок і "обрадував" новиною про те, що судді "нагородили" 10-секундним штрафом не Лоусона, а саме його.

Carlos Sainz was handed a 10-second penalty for causing a collision with Liam Lawson at the restart



He's not very happy about it! 😤#F1 #DutchGP pic.twitter.com/ffZRKYlzKK — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Поки що перший сезон у новій команді складається для Сайнса, відверто кажучи, жахливо. Можна припустити, що про заміну Карлоса на Хемілтона зараз шкодують усі учасники цього процесу.

"Феррарі" етапу: підкорювачі пагорбів Зандворта

Гран-прі Нідерландів подарував фанатам Формули-1 ще парочку мемів у велику колекцію. І їхніми головними героями стали ті, хто хоче скоріше забути про те, що сталося в останній день літа.

Першим і головним "королем" нідерландських пагорбів став Леклер. Монегаск після того, як Антонеллі вибив його з перегонів, не вирушив у бокси, ні. Шарль спочатку посидів на стільці біля траси, відпочив, попив водички і вирушив на найближчий пагорб, де провів залишок заїзду. Камери раз у раз вихоплювали Леклера і те, як він стежив за тим, що відбувалося на трасі.

А після своєї трагедії з силовою установкою в тому ж напрямку пішов Ландо Норріс. Британець своєю чергою був трохи скромнішим, лише трохи посидівши і подумавши, за що йому це все.