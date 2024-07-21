Гамільтон встановив унікальне досягнення у Формулі-1 після Гран-прі Угорщини

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон фінішував на 3 місці на Гран-прі Угорщини та став першим гонщиком в історії Формули-1, який має 200 подіумів.

Найближчим серед тих, хто продовжує виступи, є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, у якого 107 подіумів. Британець також випереджає Міхаеля Шумахера (155) та Себастьяна Феттеля (122).

Нагадаємо, перемогу на етапі здобув Оскар Піастрі з Макларен, проте емоції вболівальників від першої перемоги австралійця дещо змазала драма, яка розвернулася у фіналі гонки між ним та його напарником Ландо Норрісом.

Напередодні Гамільтон виграв Гран-прі Великої Британії та став рекордсменом за кількістю перемог на одній трасі — 9. Раніше це досягнення належало Міхаелю Шумахеру з 8 перемогами на Поль Рікар (Франція).