Росберг дав три поради Норрісу, як перемогти Ферстаппена та стати чемпіоном світу в 2025 році

Чемпіон світу Формули-1 у 2016 році Ніко Росберг дав пораду пілоту Макларен Ландо Норрісу, який висловив готовність стати чемпіоном у наступному році.

Слова 39-річного німця наводить Sky Sports.

"В Абу-Дабі на колі охолодження він сказав: "Наступний рік – мій рік", і це те, чого я б не рекомендував йому робити. Це просто непотрібний тиск, динаміка очікування, яку ви запускаєте. Якщо ви хочете, кажіть це у себе в голові, але не на публіці – це був один із ключів до моєї перемоги в 2016 році", – сказав Ніко.

Далі він розповів, що Ландо треба провести божевільну підготовку до наступного сезону.

"Друга порада – готуйся, бл*ха, до цього. Готуйся як божевільний! У Ф1 ніколи не знаєш, коли з'явиться наступна можливість стати чемпіоном світу. Ви дійсно ніколи не знаєте, тому що це дуже залежить від вашої команди. Ми знаємо, що в 2026-му році регламент зміниться найбільше, можливо, за всю історію Ф1, це просто божевілля".

Наостанок Росберг сказав, що Норрісу потрібно вивчати свого головного суперника, щоб знайти спосіб частіше перемагати Макса Ферстаппена в очних дуелях.

"Йому потрібно проаналізувати кожну битву колесо в колесо, в яку Ферстаппен потрапляв протягом останніх трьох років. Кожну. Команда повинна підготувати фрагменти відеозаписів, а він повинен їх вивчити. Вивчати їх, вивчати і вивчати, щоб зрозуміти, що він міг би зробити краще тактично, щоб перемогти Макса в тих ситуаціях".

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу сезону-2024 за два етапи до фінішу. У підсумку Ландо Норріс програв йому 63 очки.

Раніше напарник Норріса по Макларен Оскар Піастрі прокоментував перемогу британської команди у Кубку конструкторів.