В унікального чемпіона Формули-1 значно погіршилося здоров'я

Чемпіон світу Формули-1 сезону-1982 Кеке Росберг зізнався, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Слова 76-річного фіна передає RacingNews365.

Батько чемпіона світу 2016 року Ніко Росберга вже давно не з'являється на публіці.

У рідкісному інтерв'ю він пояснив, чому ніде не з'являється, відчуваючи, що йому більше немає місця в Ф-1, і відповідає лише на питання про Ніко.

"Я не міг продовжувати. Я категорично покінчив з усім і став відлюдником", – сказав Кеке.

Робсерг-старший заявив, що титул сина є найбільшим досягненням його власної кар'єри.

"Безумовно, чемпіонський титул Ніко. Особливо з точки зору нашої сімейної історії, це було важливою віхою".

Кеке Росберг розповів, що його стан здоров'я різко погіршився через пандемію коронавірусу, з наслідками якої він живе й досі. Гонщик також додав, що нещодавно консультувався з фахівцем через погіршення зору.

"Розуміння того, що таке "довгий Covid", все ще в значній мірі невідоме. Є дуже багато людей, які серйозно страждають від нього. Для мене це вторинний стан, який загострився через ізоляцію. У мене майже не залишилося сил. Раніше у мене був список справ, які ще потрібно було зробити. У мене і зараз є список, але з речами, які я вже не зможу зробити".

Нагадаємо, що Кеке Росберг став чемпіоном світу Формули-1 у 1982 році, вигравши тільки одну гонку. Той сезон був затьмарений великою кількістю смертей гонщиків, у тому числя легендарного Жиля Вільнева.

Раніше стало відомо, що учасник ще однієї династії Ф-1, а саме Макс Ферстаппен встановив новий рекорд за підсумком Гран-прі Іспанії.