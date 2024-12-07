Прощавай, четверте місце: Хюлькенберг втратить три позиції на старті Гран-прі Абу-Дабі

Пілот Хаас Ніко Хюлбкенберг отримав штраф у вигляді втрати трьох позицій на старті Гран-прі Абу-Дабі через обгін суперників на виїзді з пітлейну.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Виїзд з пітлейну в Абу-Дабі унікальний тим, що проходить під гоночною трасою через вузький тунель. В п'ятницю гоночний директор ФІА нагадав гонщикам, що обгін інших болідів на цій ділянці заборонений, окрім випадків, коли болід попереду має очевидну механічну несправність.

"Під час слухання пілот не заперечував, що не виконав вказівки директора гонки, але заявив, що у нього не було іншого виходу, окрім як порушити правила, щоб пройти коло. Хоча стюарди визнають, що розташування гаражів команд обмежує їхні можливості випускати автомобілі на трасу, це ніколи не може бути використано як виправдання для порушення будь-яких правил", – йдеться у заяві ФІА.

37-річний німець продемонстрував четвертий час у кваліфікації, що стало його найкращим результатом у цьому сезоні. Але через штраф він буде стартувати у гонці сьомим.

Кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі виграв Ландо Норріс з Макларена. Поряд із ним буде стартувати інший представник "помаранчевих" Оскар Піастрі.

Гонка на трасі Яс Марина відбудеться у неділю, 8 грудня. Старт заїзду запланований на 15:00 за київським часом.