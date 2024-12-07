Норріс виграв останню кваліфікацію сезону-2024 Формули-1

В Абу-Дабі відбулась остання кваліфікація сезону Формули-1.

Заїзд виграв пілот Макларен Ландо Норріс, а його товариш по команді Оскар Піастрі зайняв друге місце. Трійку лідерів замкнув Карлос Сайнс з Феррарі.

LANDO NORRIS TAKES POLE!!!



Team mate Oscar Piastri locks out the front row for McLaren with Carlos Sainz taking third 👏👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/jCHwf2RYUq — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Невдало склалося вирішальне коло для Макса Ферстаппена, яке коштувало йому п'ятого місця у загальному заліку.

Інший фаворит Шарль Леклер показав 14 результат через видалене коло, але він ще має 10 очок штрафу, тож стартуватиме останнім. Льюїс Гамільтон фінішував на 18 місці.

Нагадаємо, сама гонка запланована на 8 грудня о 15:00.