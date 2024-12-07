Норріс виграв останню кваліфікацію сезону-2024 Формули-1
Ландо Норріс
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В Абу-Дабі відбулась остання кваліфікація сезону Формули-1.
Заїзд виграв пілот Макларен Ландо Норріс, а його товариш по команді Оскар Піастрі зайняв друге місце. Трійку лідерів замкнув Карлос Сайнс з Феррарі.
Невдало склалося вирішальне коло для Макса Ферстаппена, яке коштувало йому п'ятого місця у загальному заліку.
Інший фаворит Шарль Леклер показав 14 результат через видалене коло, але він ще має 10 очок штрафу, тож стартуватиме останнім. Льюїс Гамільтон фінішував на 18 місці.
Нагадаємо, сама гонка запланована на 8 грудня о 15:00.