Мерседес порушить традицію, не показавши болід сезону-2025 у Сільверстоуні
Команда Формули-1 Мерседес прийняла рішення порушити власну традицію та не проводити презентацію нового боліда у Сільверстоуні.
Про це повідомляє Motorsport.
За інформацією джерела, цього року "срібні стріли" покажуть, як виглядатиме W16, 25 лютого під час знімального дня в Сахірі.
Варто зазначити, що наступного дня там же стартують передсезонні тести, які закінчаться 28 лютого.
Чинні спортивні правила дозволяють командам подолати 200 км під час "Промо-заходів". Це означає, що пілоти німецької команди Джордж Расселл та Андреа Кімі Антонеллі можуть розділити між собою до 36 кіл на трасі в Сахірі.
Раніше Мерседес зазвичай показував свої нові машини Формули-1 в Сільверстоуні, де кожен болід був представлений рано вранці перед початком знімального дня. Так було з 2017 року, за винятком W12 у 2021 році.
"У Сільверстоуні завжди йде дощ, тому ми вирішили, що не хочемо знову стояти під крижаним дощем!", – сказав керівник Мерседес Тото Вольфф.
Нагадаємо, що 18 лютого Формула-1 проведе першу в історії презентацію, під час якої всі десять команд серії покажуть нові лівреї на сезон 2025 року.