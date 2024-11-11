Ауді продасть Катару частину своїх акцій у Заубер

Найближчим часом Ауді закриє угоду з Катаром щодо продажу частини власних акцій команди Формули-1 Заубер, повідомляє Motorsport.

Лише в березні цього року, після початку сезону Формули-1, компанія Ауді оголосила, що купує 100% команди Заубер у її колишнього власника Фінна Раузінга. Ціна угоди склала близько 650 мільйонів євро.

Але ситуація змінилася через економічну кризу, через яку проходить Volkswagen AG, власник бренду Ауді: у Німеччині говорять про закриття заводів і втрату до 30 000 робочих місць.

У зв'язку з цим компанія вирішила домовитися про продаж частини акцій Заубер. До того ж існує ймовірність того, що інвестиції будуть набагато більшими, ніж передбачалося спочатку.

Про майбутню угоду можуть оголосити перед етапом у Катарі, який пройде з 29 листопада по 1 грудня.