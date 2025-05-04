Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен встановив рекорд треку в Маямі, перевершивши власний результат

Олексій Погорелов — 4 травня 2025, 19:43
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен записав на свій рахунок ще один рекорд за рахунок перемоги в кваліфікації Гран-прі Маямі.

Про це повідомляє сторінка Гран-прі Маямі в соцмережах.

В ніч на сьогодні, 4 травня, відбулася кваліфікація майбутньої гонки, яку виграв чотириразовий чемпіон світу. Ферстаппен здобув поул, проїхавши коло за 1:26,204. Він випередив Ландо Норріса з Макларен всього на 0,065 секунди.

Згідно з джерелом, саме цей результат 27-річного нідерландця став новим рекордом Міжнародного автодрому Маямі. Цікаво, що Макс перевершив власне досягнення, яке він встановив під час другого сегменту кваліфікації у 2023 році. Тоді Ферстаппен проїхав коло за 1:26,814.

Читайте також :
Ферстаппен вперше за дев'ять років фінішував у гонці поза заліковою зоною

Нагадаємо, що Гран-прі Маямі відбудеться сьогодні, 4 травня. Старт заїзду запланований на 23:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Олександр Бондарев фінішував першим серед новачків у другій гонці італійської Формули-4.

автоспорт Макс Ферстаппен Формула 1 Гран-прі Маямі Ред Булл

Макс Ферстаппен

Ферстаппен вперше за дев'ять років фінішував у гонці поза заліковою зоною
Народилась майбутня чемпіонка: Ферстаппен вперше став батьком
Ферстаппен пропустить перший день етапу в Маямі через народження первістка
Це було схоже на боксерський бій, – Хорнер назвав найкращий момент в історії Ред Булл
Помста за думки про Ферстаппена: керівник Ред Булл провів переговори з Расселлом

Останні новини