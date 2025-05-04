Ферстаппен встановив рекорд треку в Маямі, перевершивши власний результат
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен записав на свій рахунок ще один рекорд за рахунок перемоги в кваліфікації Гран-прі Маямі.
Про це повідомляє сторінка Гран-прі Маямі в соцмережах.
В ніч на сьогодні, 4 травня, відбулася кваліфікація майбутньої гонки, яку виграв чотириразовий чемпіон світу. Ферстаппен здобув поул, проїхавши коло за 1:26,204. Він випередив Ландо Норріса з Макларен всього на 0,065 секунди.
Згідно з джерелом, саме цей результат 27-річного нідерландця став новим рекордом Міжнародного автодрому Маямі. Цікаво, що Макс перевершив власне досягнення, яке він встановив під час другого сегменту кваліфікації у 2023 році. Тоді Ферстаппен проїхав коло за 1:26,814.
Нагадаємо, що Гран-прі Маямі відбудеться сьогодні, 4 травня. Старт заїзду запланований на 23:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що Олександр Бондарев фінішував першим серед новачків у другій гонці італійської Формули-4.