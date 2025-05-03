Ферстаппен вперше за дев'ять років фінішував у гонці поза заліковою зоною

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен перервав свою 9-річну серію, протягом якої він фінішував у всіх гонках тільки в очках.

Про це повідомляє Autosport.

Сьогодні, 3 травня, в межах шостого етапу Формули-1 сезону-2025 відбулася спринтерська гонка, яку виграв Ландо Норріс з Макларена.

Ферстаппен, який нещодавно вперше став батьком, фізично фінішував четвертим. Проте 10-секундний штраф за зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі на фаст-лейні відкинув його на дванадцяте місце.

Останні дев'ять років, якщо Макс фінішував, то він обов'язково робив це в заліковій зоні. Востаннє він завершив гонку будь-якого формату не в очках у 2016 році. Тоді ще 18-річний нідерландец закінчив Гран-прі Бельгії на одинадцятій позиції.

Today was the first time Max Verstappen has finished a race in any format outside of the points since 2016 😳 pic.twitter.com/2rkRxOqULv — Autosport (@autosport) May 3, 2025

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен був не єдиним гонщиком, який був покараний за інцидент під час спринтерської гонки. Вже після закінчення заїзду стюарди оштрафували одразу чотирьох пілотів.