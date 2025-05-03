Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен вперше за дев'ять років фінішував у гонці поза заліковою зоною

Олексій Погорелов — 3 травня 2025, 23:43
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен перервав свою 9-річну серію, протягом якої він фінішував у всіх гонках тільки в очках.

Про це повідомляє Autosport.

Сьогодні, 3 травня, в межах шостого етапу Формули-1 сезону-2025 відбулася спринтерська гонка, яку виграв Ландо Норріс з Макларена.

Ферстаппен, який нещодавно вперше став батьком, фізично фінішував четвертим. Проте  10-секундний штраф за зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі на фаст-лейні відкинув його на дванадцяте місце.

Останні дев'ять років, якщо Макс фінішував, то він обов'язково робив це в заліковій зоні. Востаннє він завершив гонку будь-якого формату не в очках у 2016 році. Тоді ще 18-річний нідерландец закінчив Гран-прі Бельгії на одинадцятій позиції.

Читайте також :
Пошкодження все зіпсувало: Бондарев проїхав першу гонку в новому сезоні італійської Ф-4

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен був не єдиним гонщиком, який був покараний за інцидент під час спринтерської гонки. Вже після закінчення заїзду стюарди оштрафували одразу чотирьох пілотів.

автоспорт спринт спринтерська гонка Макс Ферстаппен Формула 1 Гран-прі Маямі Ред Булл

Макс Ферстаппен

Народилась майбутня чемпіонка: Ферстаппен вперше став батьком
Ферстаппен пропустить перший день етапу в Маямі через народження первістка
Це було схоже на боксерський бій, – Хорнер назвав найкращий момент в історії Ред Булл
Помста за думки про Ферстаппена: керівник Ред Булл провів переговори з Расселлом
Немає сенсу: Ред Булл не буде оскаржувати штраф Ферстаппена на Гран-прі Саудівської Аравії

Останні новини