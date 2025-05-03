Ферстаппен вперше за дев'ять років фінішував у гонці поза заліковою зоною
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен перервав свою 9-річну серію, протягом якої він фінішував у всіх гонках тільки в очках.
Про це повідомляє Autosport.
Сьогодні, 3 травня, в межах шостого етапу Формули-1 сезону-2025 відбулася спринтерська гонка, яку виграв Ландо Норріс з Макларена.
Ферстаппен, який нещодавно вперше став батьком, фізично фінішував четвертим. Проте 10-секундний штраф за зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі на фаст-лейні відкинув його на дванадцяте місце.
Останні дев'ять років, якщо Макс фінішував, то він обов'язково робив це в заліковій зоні. Востаннє він завершив гонку будь-якого формату не в очках у 2016 році. Тоді ще 18-річний нідерландец закінчив Гран-прі Бельгії на одинадцятій позиції.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен був не єдиним гонщиком, який був покараний за інцидент під час спринтерської гонки. Вже після закінчення заїзду стюарди оштрафували одразу чотирьох пілотів.