Гамільтон: Якби я не завалив кваліфікацію, перемога на Гран-прі Лас-Вегаса була б моєю

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон прокоментував свій виступ на Гран-прі Лас-Вегаса.

Слова 39-річного британця наводить Motorsport.

Незважаючи на погану кваліфікацію, де він продемонстрував десятий результат, Гамільтон фінішиував у гонці другим. За це він заслужив звання Гонщика дня.

"Це було чудово. Перш за все, я хочу привітати Макса (Ферстаппена) з перемогою в чемпіонаті, за кілька гонок до кінця сезону. Якби я зробив свою роботу вчора, то сьогодні все пройшло б як по маслу. Але нічого. Мені було весело їхати ззаду, з 10-го місця, і команда виконала фантастичну роботу", – сказав Льюїс.

Семиразовий чемпіон світу також висловив подив тим, що "срібні стріли" були такими швидкими на цьому етапі.

"Ми не знаємо, чому ми були такими швидкими цього вікенду, але болід відчувався найкраще, ніж коли-небудь. Тож я вдячний, що був частиною того, як ми досягли цього результату. Можливо, причина того, що ми так добре виступили, полягає в тому, що тут холодно. Нам буває найважче в спекотному кліматі. Якщо машина буде їхати так само в наступних гонках, то я думаю, що ми будемо в хорошому становищі, щоб кинути виклик іншим. Чемпіонат закінчився, тож тепер це просто боротьба за найкращі позиції".

Нагадаємо, що напарник Гамільтона Джордж Расселл реалізував поул та виграв Гран-прі Лас-Вегаса.