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Ферстаппена викликали до стюардів через інцидент у кваліфікації Гран-прі Катару

Олексій Погорелов — 30 листопада 2024, 22:25
Ферстаппена викликали до стюардів через інцидент у кваліфікації Гран-прі Катару
Макс Ферстаппен
Формула-1

Переможець кваліфікації Гран-прі Катару Макс Ферстаппен був викликаний до стюардів через інцидент, який стався під час третього сегменту, що могло завадити Джорджу Расселлу виграти поул.

Про це повідомляє Autosport.

Ферстаппен звинувачується у тому, що він їхав занадто повільно, чим завадив Расселлу під час підготовчого кола перед останньою спробою у третьому сегменті кваліфікації.

Пілот Ред Булл був на повільному колі перед останньою спробою. Але пілот Мерседес наздогнав його у зв'язці 12-14 поворотів.

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Расселл був змушений ухилятися і зачепив гравій, який, як він боявся, пошкодив днище боліду. Він сказав своєму гоночному інженеру, що це було "супер небезпечно".

Ферстаппен заявив, що перед ним було дві машини, і він намагався забезпечити собі відрив, щоб почати свою фінальну спробу.

Говорячи про інцидент, Джордж припустив, що це могло стати причиною, чому він програв поул Ферстаппену. Розрив між ними становив 0,055 секунди.

Нагадаємо, що Гран-прі Катару пройде у неділю, 1 грудня. Старт заїзду запланований на 18:00 за Києвом.
Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл Гран-прі Катару

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