Гамільтон: Я мав бути на поулі, але тепер про перемогу в гонці не може бути й мови

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон вважає, що він мав виграти кваліфікацію Гран-прі Лас-Вегаса.

Слова семиразового чемпіона світу наводить сайт Формули 1.

Британець показав лише десятий результат у кваліфікації, хоча він був найшвидшим у перших двох практиках.

"Так, в мене не вийшло, коли це було важливо. Я намагався, але не вийшло. Я повинен був бути на поулі. Принаймні, у мене є темп, що є гарним показником за вихідні, і це позитивний момент, який можна взяти з цього", – сказав сер Льюїс.

І хоча у п'ятницю він демонстрував хороший темп, Гамільтон заявив, що про перемогу в гонці він може тільки мріяти.

"Гадаю, гонка для мене вже закінчилася. Очевидно, що про перемогу не може бути й мови... Відмінна робота від Джорджа (Расселла)".

Нагадаємо, що Гран-прі Лас-Вегаса пройде у неділю, 24 листопада. Старт заїзда запланований на 08:00 за київським часом.

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