Менеселл дав пораду Расселлу та Норрісу на наступний сезон

Чемпіон світу 1992 року Найджел Менселл порадив британським гонщикам Ландо Норрісу та Джорджу Расселлу наполегливо працювати, щоб перемогти Макса Ферстаппена, який може стати гонщиком Мерседес.

Слова легендарного британського пілота цитує AceOdds.

"Перехід Макса Ферстаппена в Мерседес – це хороші чутки. Що я можу сказати Джорджу, Ландо та всім цим гонщикам. Я їздив з чотирма чемпіонами світу. Я приєднався до команди, коли інші пілоти були чемпіонами світу – Маріо Андретті, Нельсон Піке, Ален Прост і Кеке Росберг.

Коли ти приєднуєшся до команди, в якій вже є чемпіон світу, вони не є твоїми найкращими друзями, і якщо ти починаєш їхати швидше за них, не чекай, що вони стануть твоїми найкращими друзями. Ти є другим пілотом, а вони ненавидять програвати, тому вони і є чемпіонами світу.

Тому в деякому сенсі я мав найважчу кар'єру, бо завжди був аутсайдером, але, як я продемонстрував, якщо ти достатньо наполегливо працюєш, ти можеш перемогти їх і зробити собі ім'я. Але це, безумовно, нелегко. Джордж виправдав себе минулого року, і я вважаю, що він зробив чудову роботу", – сказав Менселл.

Раніше стало відомо, що приватний літак Макса Ферстаппена приземлився на Сардинії, де пришвартована його яхта. Згідно з джерелом, трохи раніше на тому ж італійському острові приземлився літак з керівником Мерседес Тото Вольффом на борту.

Нещодавня новина про активізацію переговорів та "турбулентність" у стані Ред Булл можуть лише підштовхнути Ферстаппена до цього переходу.

Нагадаємо, що Ред Булл оголосив про звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди Формули-1. Він очолював її з 2005 року, коли вона тільки дебютувала у "королівських гонках".

Раніше колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер висунув припущення, що Макс Ферстаппен вирішив залишити "биків", оскільки він зрозумів, що йому не вдасться врятувати команду від падіння.