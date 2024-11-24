Норріс: Ідеального сезону не вистачило б, щоб перемогти Ферстаппена

Ландо Норріс (МакЛарен) вважає, що він не зміг би стати чемпіоном світу Формули 1 у 2024 році навіть за ідеального сценарію.

Про цю думку британського гонщика повідомляє Motorsport.

"Я дуже пишаюся всією командою за те, що вони так довго боролися, за те, що почали наздоганяти і відіграли так багато, як тільки змогли. Ми були четвертою найкращою командою на початку року. Ред Булл ніколи не був четвертою найкращою командою або найгіршою. У нас був занадто великий дефіцит з початку сезону, щоб наздогнати їх, і ми не змогли, тому що вони були занадто сильні", – сказав Норріс.

Ландо також думає, що наступного року "помаранчеві" зможуть стати претендентами на чемпіонство з самої першої гонки.

"Наступного року ми увійдемо в сезон на боліді, на якому, як ми думаємо, з самого першого етапу зможемо боротися та виграти чемпіонат. Нам не вдавалося зробити цього протягом останніх шести років, тому я дуже радий цьому. Я пишаюся тим, чого ми досягли. Моя перша перемога у Формулі 1, мої перші три перемоги, ніхто більше не змагався з ним (Максом Ферстаппеном). Це був я і це був МакЛарен. Чи могли б ми зробити щось краще? Безумовно. Чи вважаю я, що ми могли б виграти чемпіонат навіть з ідеальним сезоном? Я так не думаю. Тому я щасливий, що фінішував другим".

Ландо Норріс фінішував шостим, одразу за Максом Ферстаппеном на Гран-прі Лас-Вегаса. Пілоту Ред Булл цього вистачило, щоб стати чотириразовим чемпіоном світу за дві гонки до кінця сезону.

При цьому МакЛарен дозволив Феррарі скоротити відставання від себе у Кубку конструкторів до 24 очок.