Керівник Макларен: Коли у нас є Піастрі та Норріс, то не потрібно вирішувати, хто стане пілотом номер 1

Керівник Макларен Андреа Стелла вважає, що коли в команді є Оскар Піастрі та Ландо Норріс, то непотрібно вирішувати, хто буде пілотом номер один.

Його слова передає RacingNews365.

"Коли у вас є Оскар і Ландо, ми щасливі, що нам не потрібно вирішувати, хто стане пілотом номер один. Це спосіб спростити речі для деяких людей, таких як я, а не спосіб зірвати амбіції всієї команди та те, як ми беремо участь у гонках.

Це глибоко в нашій етиці, що ми ведемо гонки чесно, і якщо один із пілотів отримує результат за заслугами, то так і буде. Можливо, якщо це буде остання пара гонок і є великий інтерес до чемпіонства для одного з двох пілотів, ми можемо переглянути це", — сказав Стелла.

Нагадаємо, на останньому Гран-прі Угорщини перемогу здобув Оскар Піастрі, проте емоції вболівальників від першої звитяги австралійця дещо змазала драма, яка розвернулася у фіналі гонки. Через стратегію Макларена Піастрі пізніше пішов на піт-стоп за напарника Ландо Норріса та опинився другим.

Згодом команда декілька разів просила Норріса віддати першу позицію Оскару, але британець ігнорував Макларен, і здавалось, що він поставить власні амбіції вище за командні. Однак на останніх колах Ландо все-таки прийняв рішення пропустити Піастрі та віддати йому першу перемогу у кар'єрі.