Колективно було багато помилок, – Вассер пояснив провал Феррарі у Канаді

Керівник Феррарі Фредерік Вассер розповів, чому італійська команда провалилася на Гран-прі Канади.

Слова 57-річного француза наводить сайт Формули-1.

Етап у Монреалі не можна занести до активу Скудерії: Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон знову залишилися без перемоги та подіуму, фінішувавши п'ятим та шостим відповідно.

На думку Вассера, справи у Феррарі не задалися із самого початку, коли Леклер розбив болід у першій практиці, через що він пропустив друге тренування.

"Я думаю, що ми з самого початку колективно зробили занадто багато помилок: аварія у першій практиці, помилка в кваліфікації, бабак у гонці... Чесно кажучи, я не впевнений, що характеристики боліда сьогодні є головним питанням. Головне – правильно використовувати шини, розуміти шини і вибирати хороші шини для кваліфікації, а це досить складне завдання. Болід не має значення, якщо команда добре працює з шинами, вона буде попереду. Так було цього вікенду, так було в Монако, так було в Імолі, так є зараз, і так буде до кінця сезону. Але це однаково для всіх, ми повинні працювати краще", – сказав Вассер.

Фредерік навів приклад Мерседеса, який останнім часом не претендував на перемогу в гонці.

"Боротьба дуже щільна, і я не говорю про час кола або час гонки, я говорю про те, що ви з нічого можете змінити свою позицію від одного вікенду до іншого. Мерседес – хороший приклад. Останні три вікенди вони не боролися за перемогу, а цього вікенду змогли двома болідами опинитися на подіумі. Я не впевнений, що вони повністю змінили машину, просто з самого початку вікенду, з першого кола в п'ятницю вранці, вони були там, вони добре попрацювали над підготовкою і так далі. І, чесно кажучи, в цей вікенд, з різних причин, наш фокус не завжди був правильний".

Після десятого етапу сезону Феррарі втратила друге місце Кубку конструкторів, пропустивши вперед Мерседес.

Раніше стало відомо, що відсутністю подіуму на цьому етапі Льюїс Гамільтон встановив особистий найгірший результат у кар'єрі.