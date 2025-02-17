Наступний крок – Китай: ФІА хоче додати дванадцяту команду в Формулу-1

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм не приховує свого бажання бачити на стартовій решітці Формули-1 дванадцять команд.

Слова 63-річного колишнього гонщика наводить RacingNews365.

Бен Сулаєм похвалив себе за те, що йому вдалося переконати учасників "королеви автоспорту" погодитися на появу одинадцятої команди, якою в 2026 році стане Каділлак.

А тепер він націлений на команду з іншого великого ринку, а саме Китаю.

"20 гонок в календарі було достатньо. З самого початку я думав, що нам потрібно менше Гран-прі, але більше команд. Ось чому ми залучили Дженерал Моторс та Каділлак. Багато хто був проти, але я вважаю, що це хороше рішення для спорту. Ми повинні думати про кількість чи якість? Нам потрібні якісні стайні. Останні два роки я мріяв про те, щоб великі країни були присутні у Формулі-1. США будуть з Дженерал Моторс. Наступним кроком буде поява китайського виробника. У нас вже є гонщик (Чжоу Гуаньюй, резервний пілот Феррарі, експілот Заубера)", – заявив Бен Сулаєм.

Нагадаємо, що Каділлак поки що не визначився зі складом гонщиків, які виступатимуть за американську команду в її дебютному сезоні в Ф1.

Одним з них може стати колишній напарник Макса Ферстаппена по Ред Булл, який веде переговори з колективов про місце на стартовій решітці в 2026 році.