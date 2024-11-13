Гамільтон дебютує за Феррарі у боліді 2022 року

Льюїс Гамільтон уперше сяде за кермо боліда Феррарі версії 2022 року.

Про це повідомляє Motorsport.

Скудерія сподівалася, що Мерседес дозволить семиразовому чемпіону світу допомогти італійцям під час шинних тестів в Абу-Дабі після фіналу сезону-2024.

Але "срібні стріли" не відпустять свого гонщика раніше терміну. Тому Феррарі доведеться чекати до початку 2025 року, коли Гамільтон офіційно приєднається до команди.

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Окрім знімального дня, команди не зможуть використовувати боліди 2025 року поза передсезонними тестами в Бахрейні.

Скудерія, швидше за все, надасть Льюїсу болід 2022 року, F1-75, на власному випробувальному треку Фіорано, який знаходиться поруч із заводом в Маранелло.