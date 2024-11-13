Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гамільтон дебютує за Феррарі у боліді 2022 року

Олексій Погорелов — 13 листопада 2024, 11:15
Гамільтон дебютує за Феррарі у боліді 2022 року
Льюїс Гамільтон
Motorsport

Льюїс Гамільтон уперше сяде за кермо боліда Феррарі версії 2022 року.

Про це повідомляє Motorsport.

Скудерія сподівалася, що Мерседес дозволить семиразовому чемпіону світу допомогти італійцям під час шинних тестів в Абу-Дабі після фіналу сезону-2024.

Але "срібні стріли" не відпустять свого гонщика раніше терміну. Тому Феррарі доведеться чекати до початку 2025 року, коли Гамільтон офіційно приєднається до команди.

Читайте також :
Технічний директор Астон Мартін подав у відставку перед появою Ньюї у команді

Окрім знімального дня, команди не зможуть використовувати боліди 2025 року поза передсезонними тестами в Бахрейні.

Скудерія, швидше за все, надасть Льюїсу болід 2022 року, F1-75, на власному випробувальному треку Фіорано, який знаходиться поруч із заводом в Маранелло.

Льюїс Гамільтон Мерседес Феррарі

Льюїс Гамільтон

Привілей рівня Шумахера: Гамільтон житиме в будинку Енцо Феррарі
Джеремі Кларксон: Можливо, Ферстаппен – найвеличніший гонщик, якого ми коли-небудь бачили
Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики
Вікенд у Сомбреро, або Гран-прі Мехіко
Марко: Гамільтон легко став би чемпіоном Формули-1 в цьогорічному Макларені

Останні новини