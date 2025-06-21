У мене зупиниться серце, – Ферстаппен не хоче повторювати досвід Гран-прі Абу-Дабі-2021
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що Гран-прі Абу-Дабі 2021 року був для нього доволі тяжким психологічним моментом.
Слова 27-річного нідерландця наводить RacingNews365.
У фіналі сезону-2021 Ферстаппен переміг Льюїса Гамільтона, який наближався до рекордного восьмого титулу чемпіона світу. Але через скандальні рішення тодішнього гоночного директора Майкла Масі британець так і не зміг перевершити легендарного Міхаеля Шумахера.
Натомість Макс уперше в своїй кар'єрі став чемпіоном світу. Але він точно знає, що не хотів би знову пережити події тієї гонки.
"Я не хочу знову пережити ту неділю, я б не хотів, тому що боюся, що в мене трапиться серцевий напад.
Весь сезон був дуже напруженим, а на останньому колі останньої гонки все вирішилося", – сказав Ферстаппен.
Той сезон вважається одним з найдраматичніших в історії Формули-1. І в майбутньому він може стати основою для фільму.
"Ну, я не хочу потім бачити себе в кінотеатрі! Але весь цей сезон був дуже напруженим, з двома командами, які працювали на межі можливостей. І це те, чим ви повинні захоплюватися, і це добре для спорту.
Дві команди, які зробили так мало помилок за цілий сезон, це було дійсно красиво і по-особливому".
На даний момент Макс Ферстаппен, вже у статусі чотириразового чемпіона світу, посідає третє місце особистого заліку, відстаючи на 44 очки від лідера Оскара Піастрі з Макларена.
Раніше Макс Ферстаппен висловив думку, чому одна з історичних трас Формули-1 ніколи не повернеться до календаря.