У мене зупиниться серце, – Ферстаппен не хоче повторювати досвід Гран-прі Абу-Дабі-2021

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що Гран-прі Абу-Дабі 2021 року був для нього доволі тяжким психологічним моментом.

Слова 27-річного нідерландця наводить RacingNews365.

У фіналі сезону-2021 Ферстаппен переміг Льюїса Гамільтона, який наближався до рекордного восьмого титулу чемпіона світу. Але через скандальні рішення тодішнього гоночного директора Майкла Масі британець так і не зміг перевершити легендарного Міхаеля Шумахера.

Натомість Макс уперше в своїй кар'єрі став чемпіоном світу. Але він точно знає, що не хотів би знову пережити події тієї гонки.

"Я не хочу знову пережити ту неділю, я б не хотів, тому що боюся, що в мене трапиться серцевий напад. Весь сезон був дуже напруженим, а на останньому колі останньої гонки все вирішилося", – сказав Ферстаппен.

Той сезон вважається одним з найдраматичніших в історії Формули-1. І в майбутньому він може стати основою для фільму.

"Ну, я не хочу потім бачити себе в кінотеатрі! Але весь цей сезон був дуже напруженим, з двома командами, які працювали на межі можливостей. І це те, чим ви повинні захоплюватися, і це добре для спорту. Дві команди, які зробили так мало помилок за цілий сезон, це було дійсно красиво і по-особливому".

На даний момент Макс Ферстаппен, вже у статусі чотириразового чемпіона світу, посідає третє місце особистого заліку, відстаючи на 44 очки від лідера Оскара Піастрі з Макларена.

Раніше Макс Ферстаппен висловив думку, чому одна з історичних трас Формули-1 ніколи не повернеться до календаря.