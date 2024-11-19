Култхард: Перемога Ферстаппена у Бразилії стала уроком для всіх інших

Колишній пілот Формули 1, а нині ТВ-експерт Девід Култхард вважає, що Макс Ферстаппен (Ред Булл) своєю перемогою у Гран-прі Бразилії поставив усіх на місце.

Слова британця наводить Planet F1.

Култхард вважає, що у Ферстаппена не більше суперечностей, ніж у інших гонщиків, яких можна вважати найвидатнішими за всю історію цього спорту, і що нездатність будь-якої людини визнати геніальність нідерландця свідчить про упередженість.

"Мене дивує, що тільки тому, що комусь він не подобається як людина, це затьмарює його судження про факти. Факти в тому, що хлопець геніальний, він геніально швидкий. Так, він суперечливий, але (Айртон) Сенна був суперечливим. Міхаель (Шумахер) був суперечливим.

Я не впевнений, що у Формулі 1 коли-небудь була беззаперечна, дуже успішна людина. Можливо, якщо повернутися до 1960-х і 70-х років, коли життя пілотів буквально були у їхніх руках.

Його пілотування у Бразилії стало уроком для всіх інших гонщиків. Це було на іншому рівні. Тож якщо хтось не може цього визнати і сказати: "Це було блискуче", то у нього є проблема. У них проблема з упередженнями, які є причиною багатьох проблем у світі, чи не так?", - сказав Култхард.