Магучіх стала володаркою престижної нагороди

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх була визнана найкращою балканською легкоатлеткою року.

Про це повідомляє пресслужба Balkan Athletics.

"Вітаємо Ярославу Магучіх з України з визнанням найкращою балканською легкоатлеткою року. Її виняткові виступи у стрибках у висоту піднесли балканську легку атлетику на світову арену, і ми раді бачити, як вона сяє", – сказано у заяві організації.

Зазначимо, що Україна з 2016 року є членом Балканської асоціації легкої атлетики.

У 2024 році Магучіх виграла Олімпіаду в Парижі, чемпіонат Європи, Діамантову лігу, а також встановила світовий рекорд – 2,10 м. Раніше Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.