Аutumn mood: Магучіх поділилася світлинами з фотосесії на природі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх опублікувала нові фотографії у соціальних мережах.

Олімпійська чемпіонка показала естетичні світлини в Інстаграмі, назвавши це "autumn mood".

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" Масивне, важке пальто і приталену, жіночу сукню ніби з парижських вітрин тих років. А мода восени - це взагалі щось особливе для мене, коли легкі футболки ховаються у валізи, а всі можливі шари дістаються з шафи і міксуються між собою", – написала Ярослава.

Нагадаємо, у 2024 році Магучіх виграла Олімпіаду в Парижі, чемпіонат Європи, Діамантову лігу, а також встановила світовий рекорд – 2,10 м. Раніше Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.

Також українка претендує на нагороду найкращої легкоатлетки 2024 року. Магучіх потрапила у фінальну номінацію разом з олімпійською чемпіонкою Нафіссату Тіам з Бельгії. Переможця буде оголошено 1 грудня.