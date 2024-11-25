Магучіх похизувалася стильними світлинами з нової фотосесії

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх знову здивувала своїх фанатів стильним образом у новій фотосесії.

Українська легкоатлетка показала світлини у соціальних мережах, набравши більше 13 тисяч лайків.

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

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Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.