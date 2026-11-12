Віталій Тарасюк – про срібло ЮОІ-2026: Я б і з температурою 40 стартував

Срібло Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі стало для Віталія Тарасюка особливим досягненням. Українець зумів піднятися на п'єдестал попри хворобу, яка дала про себе знати вже після приїзду до Сенегалу.

В ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" 16-річний легкоатлет розповів про свій стан перед стартом, роботу з тренером, емоції від здобутої медалі та подальші спортивні плани.

– Срібло Юнацьких Олімпійських ігор. Що відчуваєте, коли ця нагорода вже ваша?

– Відчуваю нереальне щастя та гордість.

– Я знаю, що ця Олімпіада стала справжнім випробуванням для вас і ви змагалися, бувши не в найкращих фізичних кондиціях. Розкажіть, що трапилося?

– Насамперед підготовка пройшла добре, фізична форма була найкращою, і я почувався дуже впевнено. Але після приїзду в Дакар я прихворів, була невелика температура. Думаю, це через контраст температур тут.

– Чи думали, що через свій стан можете взагалі не вийти на старт?

– Чесно кажучи, я б і з температурою 40 стартував, жодного разу й думки такої не було, щоб не стартувати.

– Як ви вважаєте, за рахунок чого або яких якостей вдалося досягти такого результату?

– Звісно ж, найголовніше – це велика робота, яку ми зробили з моїм тренером Гоняком Володимиром Михайловичем, особиста відповідальність за цю підготовку, збір у Барселоні, який нам зробила Федерація легкої атлетики України, і велика допомога Анни Василівни перед самим стартом.

– Чи встигли відчути всю атмосферу Ігор у Дакарі та яка вона для вас?

– Чесно кажучи, до старту не зовсім вдалося відчути, бо вся концентрація була на виступі, а ось уже після фінішу, тримаючи прапор України, відчув кайф цієї атмосфери.

– Хто, можливо, із українських спортсменів, чиновників встиг вас привітати з цим досягненням?

– Важко перерахувати, скільки і хто привітав, але я щиро всім вдячний за вітання та увагу.

– Які ваші подальші амбіції на сезон?

– Сезон уже давно мав би бути закінчений, тому зараз хочу трохи відпочити й почну вже підготовку до головних стартів 2027 року.