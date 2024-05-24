Кокошко та Погорілко здобули перемоги на турнірах в Естонії та Італії

Українські легкоатлети тріумфували за змаганнях в Італії та Естонії.

Про це повідомляє ФЛУ.

Українець Олександр Погорілко був першим на дистанції 400 м на турнірі Grifone Meeting в Італії, яку він подолав за 46.22 сек.

На Heino Lipp Memorial в Естонії Роман Кокошко виграв золоту нагороду зі штовхання ядра. Він показав результат 20.56 м.

Ольга Корсун була першою з потрійного стрибка (13.64 м) й третьою зі стрибків у довжину (6.24 м).

Також перше місце на турнірі посіла Ірина Климець з потрійного стрибка (13.64 м) та третьою зі стрибків у довжину (6.24 м).

Нагадаємо, у 2023 році Кокошко став переможцем Кубка Європи з метань та бронзовим призером чемпіонату Європи у приміщенні, де він встановив особистий рекорд зі штовхання ядра — 21.84 метра.