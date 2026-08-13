Геращенко: Спека не вплинула на стрибки

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко заявила, що спека не вплинула на її виступ у кваліфікації у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2026 в англійському Бірмінгемі.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Спека? Насправді не вплинула. Ховалася від сонечка, але все спокійно. Працюємо далі. Я дуже люблю літо, але кондиціонер мені дійсно потрібен", – заявила українка.

Також Геращенко розповіла про свої відчуття від виступів після народження дитини.

"Повернення? Іноді відчуваю, що нікуди й не йшла, а іноді – що тільки-но повернулася. Це дуже круте відчуття, коли вдома є додаткова підтримка. Мені подобається стрибати, це найголовніше", – додала спортсменка.

Нагадаємо, 12 серпня Геращенко, як і Ярослава Магучіх, впевнено подолала кваліфікацію на чемпіонаті Європи-2026: українки на двох не здійснили жодної невдалої спроби.

Фінал відбудеться у суботу, 15 червня. Початок – о 22:07 за київським часом.