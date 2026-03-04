Повернуся сильнішою: Табашник – про важку травму

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник відреагувала на свою травму, якої зазнала під час чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні.

Про це вона розповіла в Instagram.

31-річна легкоатлетка завершила змагання на висоті 1,90 метра, отримавши ушкодження під час свого стрибка. Згодом у неї діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого колінного суглоба.

"Спорт – не тільки перемоги, медалі й емоції радості. Іноді це випробування, які приходять тоді, коли їх зовсім не чекаєш. На чемпіонаті України я отримала травму коліна. Це важкий момент для мене як для спортсменки й просто як для людини. Але я приймаю цю ситуацію, бо у спорті так буває", – сказала вона.

Надалі спортсменку очікує тривале відновлення.

"Щиро вдячна всім, хто був поруч у той момент, хто підтримує мене зараз словами, повідомленнями, діями та матеріально. Це дуже цінно і я не сприймаю це як належне. Озираючись назад, у ті роки коли ми травмувалися і фактично залишалися наодинці зі своїми бідами – точно минув і можна видихнути з полегшенням. Перебуваючи в цій ситуації зараз, особисто дуже відчуваю що зміни в легкій атлетиці не тільки "косметичі" (усі бачать рівень змагань, нагород, призів), але пропрацьовані глибинні кризові механізми. А головне — небайдужість та оперативна реакція. Тут щира подяка командам ФЛАУ, НОК і Міністерству молоді та спорту. І звісно, ще раз дякую друзям, колегам, фанатам, які підставили мені плече, розділивши цей складний момент. Попереду відновлення, робота і новий шлях. Я знаю, що повернуся сильнішою. Бо справжня сила – не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підніматися. Дякую, що ви зі мною", – написала Катерина.

Нагадаємо, що чемпіонкою України зі стрибків у висоту стала Ярослава Магучіх. Уродженці Дніпра підкориталась планка на 1,96 метра. Із такою ж висотою змагання зі "сріблом" завершила Юлія Левченко, а третє місце посіла Ірина Геращенко (1,93 метра), яка у червні 2025-го вперше сталою мамою.