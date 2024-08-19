Британка Годжкінсон має намір побити світовий рекорд

22-річна британська легкоатлетка Кілі Годжкінсон планує побити світовий рекорд у бігу на дистанції 800 метрів серед жінок.

Її слова передає BBC.

"Це, безсумнівно, те, про що я думала відтоді, як виступала у Лондоні-2012. Я думаю, що цей рекорд тримався так довго. Минуло багато часу відколи хтось досягав 1 хвилину 53 секунди, тому я хотіла б це зробити. Я думаю, що зможу. Тепер я вірю, що можу це зробити", — сказала спортсменка.

Зазначимо, що світовий рекорд у цій дисципліні поставлений чеською легкоатлеткою Ярмілою Кратохвіловою. Вона пробігла 800 метрів з рекордним часом за 1.53,28 хвилини на Олімпійському стадіоні в Мюнхені в липні 1983 року.

Переможний час Ходжкінсон у Парижі становив 1:56,72, але її впевненість зросла після того, як вона показала 1:54,61 на етапі Діамантової ліги у Лондоні в липні 2024 року.

Нагадаємо, британка здобула золото в бігу на 800 метрів на Олімпійських іграх 2024. Також в її активі є срібло Токіо-2020 у цій дисципліні.