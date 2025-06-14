Збірна України назвала склад на командний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Збірна України з легкої атлетики назвала склад на командний чемпіонат Європи-2025 у Мадриді, Іспанія.

Про це повідомляє ФЛАУ.

Україну представлять 43 спортсмени, які будуть представлені у 19 видах програми континентальної першості.

Склад збірної України на командний чемпіонат Європи-2025

Біг на 100 метрів: Діана Гончаренко – жінки, Олександр Соколов – чоловіки

Біг на 200 метрів: Тетяна Кайсен – жінки, Дмитро Янчик – чоловіки

Біг на 400 метрів: Аліна Ярошина – жінки, Олександр Погорілко – чоловіки

Біг на 800 метрів: Юлія Гавриляк – жінки, Владислав Фінчук – чоловіки

Біг на 1500 метрів: Наталія Кроль – жінки, Вадим Лонський – чоловіки

Біг на 5000 метрів: Марія Мазуренко – жінки, Андрій Атаманюк – чоловіки

Біг на 100/110 м з/б: Ірина Будзинська – жінки, Дмитро Багінський — чоловіки

Біг на 400 м з/б: Тетяна Мельник – жінки, Ростислав Голубович – чоловіки

Біг на 3000 м з/п: Вікторія Дуткевич – жінки, Роман Ростикус – чоловіки

Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх – жінки, Олег Дорощук – чоловіки

Стрибки з жердиною: Марина Килипко – жінки, Олександр Онуфрієв – чоловіки

Стрибки в довжину: Аліна Лістунова – жінки, Данило Дубина – чоловіки

Потрійний стрибок: Вікторія Баранівська – жінки, Владислав Шепелєв – чоловіки

Штовхання ядра: Ольга Голодна – жінки, Артем Левченко – чоловіки

Метання диска: Наталя Семенова – жінки, Михайло Брудін – чоловіки

Метання молота: Ірина Климець – жінки, Михайло Кохан – чоловіки

Метання списа: Вікторія Банира – жінки, Артур Фельфнер – чоловіки

Естафета 4х100 метрів: Діана Гончаренко, Тетяна Кайсен, Анна Карандукова, Даніїла Хаван, Анісія Лочман – жінки; Олександр Соколов, Дмитро Янчик, Ілля Попов, Олександр Сосновенко, Олександр Комісаренко – чоловіки

Естафета 4х400 метрів: Мар'яна Шостак, Аліна Ярошина, Тетяна Мельник, Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко – мікст

Зазначимо, що попередній чемпіонат Європи відбувся у 2023 році в межах Європейських ігор. Тоді українські легкоатлети здобули шість медалей (три золота), посівши п'яте місце у медальному заліку.

Євро-2025 буде тривати з 27 по 29 червня.

Нагадаємо, на початку травня Магучіх виграла комерційний турнір у Досі.