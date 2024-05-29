Дорощук здобув першу міжнародну медаль у літньому сезоні-2024
Український стрибун у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером золотого турніру Континентального туру World Athletics в Остраві (Чехія).
Українець посів третє місце, здолавши бар'єр у 2,20 метра. Золото та срібло здобули Норберт Коб'єльські з Польщі та американець Шелбі Мак'юєн відповідно (Обидва подолали позначку у 2,24 метра).
Ostrava Golden Spike-2024. Стрибки у висоту — чоловіки
- Норберт Коб'єльські (Польща) 2.24 м
- Шелбі Мак'юєн (США) 2.24 м
- Олег Дорощук (Україна) 2.20 м
Зазначимо, що у старті брав участь інший українець Богдан Бондаренко, але він виконав на турнірі лише одну спробу — не подолав 2.05 метра та зійшов зі змагань.
Для Дорощука це перша міжнародна медаль на відкритих аренах від липня 2023 року, коли спортсмен здобув срібло чемпіонату Європи серед молоді.