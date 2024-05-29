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Дорощук здобув першу міжнародну медаль у літньому сезоні-2024

Владислав Уткін — 29 травня, 12:20
Дорощук здобув першу міжнародну медаль у літньому сезоні-2024

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером золотого турніру Континентального туру World Athletics в Остраві (Чехія).

Українець посів третє місце, здолавши бар'єр у 2,20 метра. Золото та срібло здобули Норберт Коб'єльські з Польщі та американець Шелбі Мак'юєн відповідно (Обидва подолали позначку у 2,24 метра).

Ostrava Golden Spike-2024. Стрибки у висоту — чоловіки

  • Норберт Коб'єльські (Польща) 2.24 м
  • Шелбі Мак'юєн (США) 2.24 м
  • Олег Дорощук (Україна) 2.20 м

Зазначимо, що у старті брав участь інший українець Богдан Бондаренко, але він виконав на турнірі лише одну спробу — не подолав 2.05 метра та зійшов зі змагань.

Для Дорощука це перша міжнародна медаль на відкритих аренах від липня 2023 року, коли спортсмен здобув срібло чемпіонату Європи серед молоді.



World Athletics Легка атлетика Олег Дорощук

Олег Дорощук

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