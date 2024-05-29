Дорощук здобув першу міжнародну медаль у літньому сезоні-2024

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером золотого турніру Континентального туру World Athletics в Остраві (Чехія).

Українець посів третє місце, здолавши бар'єр у 2,20 метра. Золото та срібло здобули Норберт Коб'єльські з Польщі та американець Шелбі Мак'юєн відповідно (Обидва подолали позначку у 2,24 метра).