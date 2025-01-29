🥉 Табашник здобула бронзу на турнірі Золотої серії World Athletics

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник виграла бронзову медаль на другому етапі Золотої серії світового туру з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у столиці Сербії, Белграді.

Катерина зуміла показати результат 1 м 90 см.

Список медалістів:

1. 🥇 Ангеліна Топич (Сербія) — 1 м 92 см (намагалася взяти 1 м 97, але всі три спроби були невдалі)

2. 🥈 Марія Вукович (Чорногорія) — 1 м 90 см (підкорила з другої спроби)

3. 🥉 Катерина Табашник (Україна) — 1 м 90 см (підкорила з третьої спроби)

Для Табашник це перша міжнародна нагорода з 2023 року. У березні того року вона взяла бронзу на чемпіонаті Європи, який проходив у Стамбулі.

Катерина тоді показала результат 1 м 94 см. Переможницею стала Ярослава Магучіх із показником 1 м 98 см.

30-річна спортсменка цього сезону встигла виграти Меморіал ім. Дем'янюка у Львові, зумівши подолати планку в 1 м 91 см.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року внаслідок ракетного удару армією РФ по Харкову загинула матір Катерини Табашник.