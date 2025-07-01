Чеська легкоатлетка: Магучіх – чудова людина і неймовірна спортсменка

Чеська стрибунка у висоту Міхаела Груба висловилася про свою колегу Ярославу Магучіх. Вона заявила, що українська спортсменка неймовірно високого рівня.

Слова Груби цитує Idnes.cz.

"Неймовірна особистість. Я мала честь провести з нею тиждень, коли ми летіли до Японії на змагання. Вона чудова людина, і перш за все чудова спортсменка. Я намагалася навчитися у неї якомога більше. Нам усім треба провести багато роботи, щоб хоча б наблизитися до неї", – сказала Груба.

Нагадаємо, у середині травня Ярослава перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Чеська легкоатлетка посіла на тих змаганнях другу сходинку.

Кілька днів тому Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025.