Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Легка атлетика

Чеська легкоатлетка: Магучіх – чудова людина і неймовірна спортсменка

Руслан Травкін — 1 липня 2025, 10:53
Чеська легкоатлетка: Магучіх – чудова людина і неймовірна спортсменка
Міхаела Груба
Instagram

Чеська стрибунка у висоту Міхаела Груба висловилася про свою колегу Ярославу Магучіх. Вона заявила, що українська спортсменка неймовірно високого рівня.

Слова Груби цитує Idnes.cz.

"Неймовірна особистість. Я мала честь провести з нею тиждень, коли ми летіли до Японії на змагання. Вона чудова людина, і перш за все чудова спортсменка.

Я намагалася навчитися у неї якомога більше. Нам усім треба провести багато роботи, щоб хоча б наблизитися до неї", – сказала Груба.

Нагадаємо, у середині травня Ярослава перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Чеська легкоатлетка посіла на тих змаганнях другу сходинку.

Кілька днів тому Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Стрибки у висоту

Ярослава Магучіх

Розкрила таємницю високих результатів: Магучіх розповіла про найнеобхідніший предмет між стрибками
Магучіх упевнено здобула перемогу на командному чемпіонаті Європи
Магучіх: Якщо нервуєш на змаганнях – значить рухаєшся у правильному напрямку
Вміє не тільки високо стрибати: Магучіх вразила фанатів навичками у настільному тенісі
Ми тут, щоб успішно виступити на Командному чемпіонаті Європи: Магучіх показала яскраве фото з Мадрида

Останні новини