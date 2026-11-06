Ще дві кенійські зірки легкої атлетики попалися на допінгу

Ще два відомих кенійських легкоатлети були впіймані на вживанні допінгу.

Про це повідомляє Athletics Illustrated.

Йдеться про Мерсі Адонго Океч і Ноа Кібета. Океч, яка минулого року стала рекордсменкою Кенії в бігу на 400 метрів, попалася на вживанні триметадизину та фуросеміду.

Кібет, який у 2022 році завоював бронзову медаль чемпіонату світу в приміщенні в бігу на 800 м, здав позитивний допінг-тест на ацетонід триамціонолону.

Останнім часом кенійську легку атлетику охопила справжня епідемія допінгових скандалів. Дискваліфікації отримали зокрема рекордсмен світу з бігу на 10 миль Бенард Кібет, рекордсменка світу з жіночого марафону Рут Чепнгетіч, а олімпійську чемпіонку з марафону Перес Джепчірчір тимчасово відсторонили через позитивний допінг-тест на ЕПО.