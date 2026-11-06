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Ще дві кенійські зірки легкої атлетики попалися на допінгу

Олег Дідух — 6 листопада 2026, 12:56
Ще дві кенійські зірки легкої атлетики попалися на допінгу
Мерсі Океч
Getty Images

Ще два відомих кенійських легкоатлети були впіймані на вживанні допінгу.

Про це повідомляє Athletics Illustrated.

Йдеться про Мерсі Адонго Океч і Ноа Кібета. Океч, яка минулого року стала рекордсменкою Кенії в бігу на 400 метрів, попалася на вживанні триметадизину та фуросеміду.

Кібет, який у 2022 році завоював бронзову медаль чемпіонату світу в приміщенні в бігу на 800 м, здав позитивний допінг-тест на ацетонід триамціонолону.

Останнім часом кенійську легку атлетику охопила справжня епідемія допінгових скандалів. Дискваліфікації отримали зокрема рекордсмен світу з бігу на 10 миль Бенард Кібет, рекордсменка світу з жіночого марафону Рут Чепнгетіч, а олімпійську чемпіонку з марафону Перес Джепчірчір тимчасово відсторонили через позитивний допінг-тест на ЕПО.

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